رسمياً.. فولهام أول الصاعدين لـ "البريميرليغ"

المصدر: البيان

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نجح نادي فولهام الإنجليزي في حجز أولى بطاقات التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعد تأكد وجوده بين أول مركزين بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم (الشامبيونشيب).

وفاز فولهام على بريستون بنتيجة 0/3 بالجولة 43 من منافسات الشامبيونشيب، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، ويحسم صعوده للبريميرليغ بعدما وصل الفارق بينه وبورتسموث؛ صاحب الوصافة إلى تسع نقاط، فيما وصل الفارق مع هدرسفيلد صاحب المركز الثالث إلى 13 نقطة، مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وحال فوز فولهام في المباراة المقبلة أمام نظيره بورنموث بالجولة 44 من عمر الشامبيونشيب، سيحسم البطولة لصالحه.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس بطولة مجمعة لحسم المتأهل الثالث، الذي يلاقي بعد ذلك الفريق صاحب المركز 18 بالبريميرليغ، والفائز منهما يضمن التواجد بالدوري الإنجليزي.

وكان فولهام هبط للشامبيونشيب في الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم بالمركز الثامن عشر.

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