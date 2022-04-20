تسريب جديد.. بيكيه يسخر من راموس ويطلب الوساطة من روبياليس

المصدر: البيان

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خرجت تسريبات جديدة تدين الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكانت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، نشرت تسريبات قبل أيام تورط جيرارد وروبياليس في قضية فساد مالي، بشأن بطولة كأس السوبر.

ويبدو أن الصحيفة لديها المزيد من التسريبات بشأن الأعمال التي يديرها بيكيه رفقة روبياليس، خارج ملاعب كرة القدم.

ودارت التسريبات الجديدة حول مطالبة بيكيه من روبياليس التوسط له مع مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي لويس دي لا فوينتي، من أجل ضمه إلى قائمة المنتخب المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

ورصدت الصحيفة مجموعة تسريبات صوتية بين جيرارد بيكيه وروبياليس خلال عام 2019، طلب منه خلالها المدافع الدولي محاولة إقناع مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي بالتواجد معه في قائمة اللاعبين المستدعيين لخوض البطولة.

وقال بيكيه خلال التسريبات في حديثه مع روبياليس: "عليك أن تفعل هذا يا روبي من أجلي، أنا متحمس للألعاب الأولمبية".

وشدد بيكيه على ضرورة الحفاظ على سرية هذا الحديث بينهما حتى لا يفعل لاعبين آخرين مثله، فقال: "لنرى كيف يمكننا إدارتها، أعتقد أنه يجب أن نحافظ على هذا السر بيننا".

وبعد عدة أيام انتشرت أنباء بأن سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا يريد المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، الأمر الذي دفع بيكيه للاتصال برئيس الاتحاد الإسباني للاستفسار منه، ووجه له تساؤل قائلاً: "هل تعرف أي شيء عن هذا الأمر؟"، إلا أن روبياليس أكد له بأن هذه الأنباء ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأجرى روبياليس اتصالاً مع بيكيه بعدها، ليبلغه بأن أمر راموس ربما يكون حقيقة، حيث قال: "جيري، ما قلته لي عن سيرخيو يبدو أنه صحيحاً، أخبروني أنه يريد التحدث معي، وسأخبرك بعدها بما حدث".

وأبدى بيكيه غضبه الشديد بسبب رغبة سيرجيو راموس في دخول قائمة المنتخب الأولمبي في طوكيو، فسخر من زميله بالمنتخب الأول وأكد خلال التسريب بأن تلك التصرفات معهودة عن راموس منذ القدم.

الجدير بالذكر أن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، قرر استبعاد راموس وبيكيه في النهاية، واستدعى عدد من اللاعبين الشباب في قائمته التي خاضت دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

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