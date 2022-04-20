ليفربول يستعين بكلمات أغنية «أم كلثوم» لمدح محمد صلاح

المصدر: البيان

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استعان الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، بكلمات أغنية كوكب الشرق «أم كلثوم»، لمدح نجمه محمد صلاح بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد.

وحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول بملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي بهدفين في شباك الشياطين الحمر بعد غياب طويل، حيث كانت آخر أهداف النجم المصري في شباك برايتون، بتاريخ 12 مارس الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من احتفال صلاح بهدفه في اليونايتد، وكتب عليها: «وقف الخلق ينظرون جميعاً»، وهي الكلمات المقتبسة من القصيدة الشعرية «مصر تتحدث عن نفسها»، التي كتبها شاعر النيل حافظ إبراهيم وغنتها «أم كلثوم».

وحقق محمد صلاح رقماً مميزاً في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين وصنع آخر في مباراة مانشستر يونايتد، لتصبح هي المباراة السادسة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، التي يسجل فيها صلاح ويصنع، جاءت ثلاثة مباريات منها أمام فريقي مانشستر بحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات.

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