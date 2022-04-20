ليفربول يُمطر شباك مانشستر يونايتد ويتصدر الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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حقق ليفربول فوزاً هاماً على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي، الذي أقيم على ملعب أنفيلد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي يواجه برايتون اليوم الأربعاء.

افتتح لويس دياز أهداف ليفربول في الدقيقة الخامسة، بعدما تابع عرضية مثالية من محمد صلاح سددها قوية في الشباك، وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني تابعها بتسديدة قوية معلناً تقدم ليفربول بهدفين.

وفي الدقيقة 68 سجل ساديو ماني الهدف الثالث، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز الريدز برباعية نظيفة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد إلى 22 هدفاً، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 9 في تاريخ مواجهاته أمام مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات.

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