لن تسير وحدك أبداً.. جماهير ليفربول تدعم كريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

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شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، لفتة إنسانية طيبة تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحُمر، بعد وفاة طفله.

وحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول بملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وقامت جماهير ليفربول بالتصفيق الحار عند الدقيقة 7 نسبة إلى رقم قميص النجم البرتغالي، في لقطة طيبة من جانبهما لمؤازرة رونالدو، كما قامت بترديد الأهزوجة الشهيرة الخاصة بالنادي الأحمر (لن تسير وحدك أبداً)، أثناء التصفيق للتعبير عن دعمهم ومساندتهم للنجم الكبير.

وأعلن كريستيانو رونالدو، أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، عن وفاة أحد توأميه لحظة ولادته، مع نجاة طفلته التي جاءت إلى الحياة بسلام.

وكتب رونالدو: (ببالغ الحزن أعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يعيشه الآباء، لكن ولادة ابنتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، ابني ستظل ملاكنا وسنحبك دائماً).

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أعلن اليوم الثلاثاء عن استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي تخوض مباراة ليفربول، بعد مصابه الأليم.

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