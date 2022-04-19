خسارة الشارقة تمنح الريان الوصافة

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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خسر الشارقة أمام الريان القطري 1-3 في افتتاح الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا في المباراة التي أقيمت بإستاد الملك فهد بالرياض، ليحصل الريان على وصافة المجموعة منفرداً برصيد 7 نقاط وتراجع الشارقة للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بدأت المباراة سريعة وبتكتيك مفتوح من الفريقين يميل للناحية الهجومية، وانعكس ذلك في توفر الفرص للفريقين، وكانت هجمات الريان هي الأوفر بفضل تألق لاعبه ياسين براهيمي ونتج عن ذلك هدف السبق في الدقيقة 12 عبر يوهان بولي من كرة اصطدمت بالمدافع سالم سلطان وأخذت طريقها لمرمى عادل الحوسني، ولم ينتظر الشارقة كثيراً لتعديل النتيجة، حيث نجح المحترف البرازيلي كايو لوكاس في تسجيل الهدف الأول لفريقه بمهارة فردية بتسديدة صاروخية من خارج الصندوق في الدقيقة 18، واستمر تبادل الهجمات بعد ذلك من الفريقين وضاعت فرصتان للشارقة من خطأين لحارس الريان فهد يونس، وعاد الريان للتقدم من جديد في الدقيقة 39 مستغلاً ركنية على يمين المرمى حولها ستيفن نزوزي برأسه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريان 2-1.

واستمرت أفضلية الريان في بداية الشوط الثاني ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 60 ارتكبها لوان بيريرا وسددها في قلب المرمى ياسين براهيمي ليوسع الفارق لمصلحة فريقه، وأجرى بعدها مدرب الشارقة كوزمين تبديلين بدخول سيف راشد مكان سالم صالح وعلي الظنحاني مكان خالد الظنحاني، وتحسّن أداء الشارقة في الناحية الهجومية وضاعت له أكثر من فرصة.

ثم أجرى كوزمين تبديلاً ثالثاً بدخول ماجد سرور بدلاً من لوان بيريرا، وطالب لاعبو الشارقة بركلة جزاء في الدقيقة 82 نتيجة لمس أحمد ياسر الكرة بيده داخل الصندوق، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وأنقذ الحارس فهد يونس فرصة تقليص الفارق من برنارد في الوقت البديل لتنتهي المباراة 3-1 وينال الريان فوزه الثاني في المجموعة، فيما خسر الشارقة للمرة الثانية.

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