السر الأكبر في حياة كريستيانو رونالدو.. من هي والدة جونيور الحقيقية؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد طفليه التوأمين حديثي الولادة، وهو ما كتبه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وفي الوقت نفسه أعلن ميلاد توأمة نجله المتوفي.

وتتكون عائلة كريستيانو رونالدو من 6 أفراد هم صديقته جورجينا، وكريستيانو جونيور الإبن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وكذلك ألانا مارتينا الطفلة التي أنجبتها صديقته جورجينا، والطفلة الأخيرة التي أنجبتها صديقته أيضاً خلال الساعات الماضية.

وتعتبر هوية والدة جونيور الإبن الأكبر لكريستيانو غير معروفة، حيث تحدث النجم البرتغالي من قبل عن الأمر، تحديداً في عام 2015 أطلق تصريحات قاسية، قال فيها: "جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة، يعيش الكثير من الأطفال بدون أم وأب أو يموت أحدهما".

وتابع: "لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك، عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته".

وولد جونيور 2010 في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقالت شقيقة كريستيانو في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن والدة جونيور توفت، ولكن صحيفة «ميرور» أشارت إلى أن هذا الأمر غير صحيح، ووالدة جونيور حصلت على 10 ملايين جنيه إسترليني من كريستيانو مقابل إدانتها لحقوقها الأبوية ولا تكشف عن هويتها، ولكن بعد ذلك غيرت رأيها وطالبت بالحق في رؤية طفلها.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك كانت مرتبطة بكريستيانو في وقت سابق، وقد تكون هي والدة جونيور، وأشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن والدة جونيور طالبة كانت تبلغ من العمر 20 عاما.

وبين تصريحات كريستيانو رونالدو التي أكد خلالها أنه سيعلن عن هوية والدة ابنه يوماً ما، وتصريحات شقيقته التي أكدت فيها إنها فارقت الحياة، ينتظر الجميع تنفيذ وعد النجم البرتغالي والكشف عن السر الأكبر في حياته.

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