أهداف خاصة في حسابات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبحث الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن بعض الأهداف الخاصة لتحقيقها خلال مواجهة مانشستر يونايتد.

ويتقابل ليفربول مع مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث تقام المباراة على ملعب أنفيلد في الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويعتبر الهدف الرئيسي لصلاح في مباراة اليونايتد هو كسر صيامه التهديفي، حيث فشل اللاعب المصري في إحراز أي أهداف مع ليفربول خلال آخر 5 مباريات بكل المسابقات.

ويتمثل الهدف الثاني الذي يسعى له صلاح خلال مواجهة مانشستر يونايتد، هو تسجيل هدفه الثامن بتاريخ مواجهاته أمام الشياطين الحمر، إذ خاض صلاح 9 مباريات ضد اليونايتد بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفاً.

ويكمن هدف صلاح الثالث خلال مواجهة مانشستر يونايتد الليلة، في تأكيد تفوقه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال هذا الموسم من خلال تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وزيادة حصيلته التهديفية.

وتؤكد لغة الأرقام تفوق صلاح على كريستيانو رونالدو خلال هذا الموسم، حيث سجل صلاح 28 هدفاً وصنع 11 هدفاً خلال 41 لقاء خاضه بمختلف المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، في المقابل سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفاً وصنع 3 أهداف فقط خلال 35 لقاء خاضه بمختلف المسابقات مع اليونايتد هذا الموسم.

وتأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ليفربول الليلة، وذلك بسبب حالة الحزن التي يمر بها النجم البرتغالي بسبب وفاة رضيعه بالأمس.

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