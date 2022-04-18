ليفربول يدعم صلاح في أزمته.. لن تسير وحيداً

المصدر: وكالات

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وقف عدد من لاعبي ليفربول الإنجليزي، ومدربهم الألماني يورغن كلوب، للدفاع عن النجم المصري محمد صلاح، الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه أخيراً.

ويعاني صلاح من صيام تهديفي، حيث سجل هدفاً واحداً، من ركلة جزاء، في آخر 10 مواجهات خاضها مع ليفربول.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحفي، "الإثنين": "ما يمر به صلاح أمر طبيعي تماماً، عودته لهز الشباك مسألة وقت فقط".

وأضاف: "إنه بحاجة إلى القليل من الحظ، وقتها سيسجل بالتأكيد".

وشدد: "ليست هناك حاجة للحديث مع صلاح حول ما يمر به، نتحدث فقط بشكل طبيعي حول ما أطلبه منه في المباريات".

وقال: "لقد أعجبت بأدائه في مباراة مانشستر سيتي، لعب صلاح مباراة جيدة من وجهة نظري"، بحسب سكاي نيوز عربية.

كما دافع الهولندي فيرجل فان دايك عن صلاح، وقال في تصريحات صحافية: "من السهل جداً إصدار أحكام بشأن صلاح في هذه الفترة ".

وأضاف: "صلاح مهم جداً بالنسبة لنا، وسيظل كذلك دائما. سيهز الشباك قريبا، ولست قلقا من ذلك".

وقال: "من الواضح أن صلاح مر بشهرين صعبين، لكننا جميعا بشر وهو محترف رائع يتمتع بصفات مذهلة تمكنه من العودة لمستواه في أقرب وقت ممكن. أنا لست قلقا على الإطلاق".

وقال الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد في تصريحات صحفية: "الانتقادات الموجهة لصلاح غير منصفة. بالنسبة للمستوى الذي بلغه، وقع ضحية لنجاحه نوعا ما".

واضاف: "لا يزال هدافا رائعا، كان وراء الكثير من تمريراتي الحاسمة، يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة. إنه هداف الدوري وضمن هدافي دوري أبطال أوروبا".

واوضح: "ما فعله لليفربول لا يُصدق. انظر، غير منصف أن يقول الناس إنه يمر بفترة صعبة. كلنا نؤمن أنه سيسجل المزيد، مسألة وقت ليس إلا".

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