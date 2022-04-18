عودة نادال إلى التمارين بعد شهر من اصابته

المصدر: أ ف ب

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عاود نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال تمارينه الإثنين بعد شهر من اصابة في أضلعه، حسب ما أعلن في حسابه على موقع تويتر، وذلك قبل نحو شهر من بطولة رولان غاروس المفضلة لديه على أرض ترابية.

وكتب المصنف رابعاً عالمياً والمتوج برولان غاروس 13 مرة قياسية "أوّل تمرين هادئ اليوم بعد أربعة أسابيع غياب عن ملاعب التنس. يا لها من إثارة دخول الأراضي الترابية مجدداً".

وأصيب حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) في الضلع القوسي الثالث اليساري خلال النهائي الذي خسره بشكل مفاجئ أمام الأميركي تايلور فريتز في نهائي ماسترز إنديان ويلز 3-6 و6-7 (5-7)، ما دفع ابن الخامسة والثلاثين الى الاعلان في 22 مارس الماضي انه سيغيب بين أربعة وستة اسابيع.

وبعد غيابه عن أولى بطولات الدورات الترابية البارزة في مونتي كارلو، بمقدور ابن مايوركا العودة لخوض ماسترز مدريد (2-8 مايو) ثم روما (9-15 مايو).

وقبل خسارته امام فريتز، حقق نادال انطلاقة رائعة في 2022 مع 20 انتصاراً متتالياً توّج خلالها بدورات ملبورن وأستراليا وأكابولكو.



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