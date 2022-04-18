محمد صلاح عن تجديد عقده: الكرة في ملعب ليفربول

المصدر: البيان

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كشف الفلسطيني إبراهيم خضرة مراسل قناة بي إن سبورتس، عن آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأكد خضرة أن هناك حديث جمعه مع محمد صلاح، عن آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقده مع ليفربول، مشيراً إلى أن صلاح أخبره بأن الكرة في ملعب ليفربول ومن ناحيته يأمل في الاستمرار مع الريدز.

وكتب خضرة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "تشرفت بالأمس بلقاء النجم المصري محمد صلاح الذي أشار لثقته بالعودة إلى هز شباك الخصوم بعد غيابه عن التسجيل مؤخراً، وبخصوص تجديد عقده مع ليفربول أكد لي أن الكرة في ملعب النادي بعد الإفصاح لهم عن رغبته بالاستمرارية، والتجديد تبعاً لرؤية مستقبلية تواكب نجومية هداف الدوري الإنجليزي".

يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية أكدت أن هناك شبه اتفاق في وجهات النظر بين إدارة ليفربول وصلاح حول تجديد عقده، خاصة أن الريدز يعرف جيداً القيمة الفنية التي يقدمها اللاعب مع الليفر خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي جعله نجم الفريق الأول بالنسبة للجماهير.

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