فاتي: أنا مسلم مؤمن.. وأحلم بالعودة إلى موطني

المصدر: البيان

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تحدث الإسباني أنسو فاتي مهاجم برشلونة، عن نشأته في دولة غينيا بيساو قبل انتقاله للعيش في مدينة إشبيلية مع والديه، مشيراً إلى أنه لاعب مسلم وينتمي لأسرة مسلمة، وكان يصلي كثيراً أثناء فترة الإصابة التي كان تعرض لها.

وقال فاتي في حواره مع قناة برشلونة الرسمية: "عائلتي هي أكبر داعم لي، بدونهم لا أعرف ماذا يمكن أن أفعل، شكراً لهم، بسببهم أنا من أنا اليوم".

وتابع: "أثناء إصاباتي صليت كثيراً، كنت أسأل الله أن ينعم على أسرتي بالصحة، وأخر شيء أسأل عنه هو ما يتعلق بشخصي".

وعانى فاتي من الإصابات التي يتعرض لها منذ الموسم الماضي، الأمر الذي جعله لم يشارك سوى 455 دقيقة في كافة المنافسات خلال الموسم الحالي مع برشلونة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف للفريق الكتالوني.

وأكمل: "نشأت في أسرة متحدة بغينيا بيساو وكنا فقراء للغاية، ولكن عائلتي ظلت تدعمني في أصعب الظروف، وبفضل والدي وأمي حققت حلمي وانضممت بعد ذلك لبرشلونة".

وتابع: "الحياة بدون والدي في غينيا بيساو كانت صعبة للغاية، فهو جاء إلى إسبانيا للعمل من أجلنا، بينما ظللت في وطني مع عائلتي حتى بلغت سن السابعة من عمري، ومن ثم اتجهت إلى إشبيلية للإقامة هناك".

وواصل: "أمثل المنتخب الإسباني، ولكني أحلم بالعودة إلى وطني غينيا بيساو يوماً ما، لأكون قادراً على مساعدة الأطفال هناك في أشياء مثل التعليم، ولكي أتعرف أيضاً على المكان الذي ولدت فيه وأتذكر كل شيء حدث معي هناك".

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