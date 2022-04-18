سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة اللقب

المصدر: أ ف ب

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خطا باريس سان جرمان خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب بحسمه الكلاسيكو أمام ضيفه غريمه التقليدي مرسيليا 2-1 الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس وأمام نحو 43 الف متفرج في قمة وختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي الكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.

وهو الفوز الثالث على التوالي لباريس سان جرمان والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وهو الفوز الـ46 لباريس سان جرمان في 102 كلاسيكو في مختلف المسابقات بين الفريقين مقابل 33 خسارة.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الفريقين مع تكتل كبير في وسط الملعب دون خطورة تذكر على المرميين.

ونجح نيمار في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة خلف الدفاع من الايطالي ماركو فيراتي فتابعها بيسراه ساقطة داخل المرمى مستغلا خروجا خاطئا لحارس المرمى الاسباني باو لوبيس (12).

ونجح مرسيليا في ادراك التعادل اثر دربكة امام المرمى عقب ركلة ركنية انبرى لها القائد ديميتري باييت فشل حارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما في ابعادها فتهيأت امام المدافع البرازيلي ليان بيريش فحاول فيراتي إبعادها فهيأها امام تشاليتا-تسار الذي تابعها داخل المرمى الخالي (31).

وكاد نيمار يعيد التقدم لباريس سان جرمان من ركلة حرة مباشرة ابعدها الحارس لوبيس بصعوبة الى ركنية لم تثمر (34).

ومنح ميسي التقدم مجددا لباريس سان جرمان اثر تمريرة عرضية زاحفة من البرتغالي نونو منديش بيد ان الهدف الغي بداعي التسلل على الاخير بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (40).

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع فالنتان رونجييه داخل المنطقة اثر تمريرة بينية لنيمار وضحت بعد اللجوء الى "في أيه آر" فانبرى لها مبابي بنجاح على يمين الحارس لوبيس (45+5) مسجلا هدفه الـ21 معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وعزز مبابي تقدم أصحاب الارض عندما تلقى تمريرة من ميسي داخل المنطقة أنهاها بتسديدة قوية بخارج قدمه اليمنى على يمين الحارس بيد انه الغي بداعي التسلل على الدولي الفرنسي (76).

ونجح المدافع ويليام صاليبا في إدراك التعادل للضيوف عندما استغل ركلة حرة جانبية انبرى لها باييت فتابعها بيمناه داخل المرمى (85)، لكنه الغي بداعي التنسلل بعد اللجوء الى "في أيه آر".

سجل الدولي الجزائري أندي ديلور هدفين، أحدهما في الوقت القاتل، ليقود نيس الى الفوز على ضيفه لوريان 2-1، فعزز آماله في تحقيق أحد المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

وافتتح ديلور التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أرمان لوريانت بهدف جميل للضيوف (61). إلا أن كلمة الحسم كانت للجزائري برأسية في الدقيقة 88.

ويتأهل البطل والوصيف مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث للمسابقة الاوروبية الأم. أما الرابع، فيبلغ الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على أن يخوض الخامس تصفيات المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس أخيرًا الى الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري، رافعًا رصيده الى 54 نقطة فصعد الى المركز الرابع على بُعد نقطتين من رين الثالث الذي سقط على أرضه الجمعة 2-3 أمام موناكو الخامس، وخمس نقاط عن مرسيليا الثاني.

وتعِد المعركة على المقاعد الاوروبية بأن تكون محتدمة حتى نهاية الموسم.

وخاض نيس المباراة على ملعب "أليانز ريفييرا" بغياب قائده البرازيلي دانتي ولاعب الوسط الغابوني ماريو ليمينا بعد طردهما في الخسارة بثلاثية نظيفة على أرض لنس في المرحلة السابقة.

وتحصل كيفران تورام على خطأ إثر عرقلة من الالماني موريتز جينز، انبرى لها ديلور بنجاح (54).

لم يحتج لوريان سوى لسبع دقائق لمعادلة النتيجة ومن التسديدة الوحيدة على المرمى بهدف رائع، بعد أن مرر الظهير فانسان لو غوف كرة بينية جميلة الى لوريانت داخل المنطقة على الجهة اليسرى، راوغ مراقبه وسدد من زاوية ضيقة زاحفة في منتصف المرمى (61).

إلا أن كلمة الحسم كانت لنيس بفضل رأسية من ديلور إثر عرضية جميلة عن الرواق الايمن من الدنماركي كاسبر دولبرغ (88)، مسجلا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

وفرط ستراسبورغ في فرصة استعادة المركز الرابع بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه تروا 1-1.

وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السنغالي بهدف حبيب ديالو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، لكن تروا أدرك التعادل بواسطة فلوريان تارديو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضا.

وتراجع ستراسبورغ الى المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق الاهداف امام موناكو الذي ينتظره دربي ساخن امام جاره نيس في المرحلة المقبلة.

وصب ليون جام غضبه بسبب خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد وست هام يونايتد الانجليزي الخميس، في ضيفه بوردو التاسع عشر قبل الأخير وسحقه 6-1 معززا حظوظه في المنافسة على احدى البطاقات القارية الموسم المقبل.

وسجل موسى ديمبيليه (20 و90+2) والكاميروني كارل توكو ايكامبي (26 و68) والبرازيلي لوكاس باكيتا (34) ورومان فيفر (46) أهداف ليون، وسيكو مارا (85 من ركلة جزاء) هدف بوردو.

وصعد ليون الى المركز الثامن برصيد 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن رين الثالث وخمس نقاط عن نيس الرابع وأربع نقاط ستراسبورغ الخامس، فيما تجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وتعادل مونبلييه مع رينس صفر-صفر، ونانت مع أنجيه بهدف للمالي كليفة كوليبالي (53) مقابل هدف للدولي المغربي سفيان بوفال اثر تمريرة من مواطنه الدولي ايضا عز الدين اوناحي (18)، ومتز مع كليرمون فيران بهدف لنيكولا دو بريفيل (24) مقابل هدف للبينيني جوديل دوسو (37).

وأكمل متز، صاحب المركز الأخير، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 عقب طرد مهاجمه السنغالي ابراهيما نيان.

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