أهداف رونالدو تكلف يونايتد الملايين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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لا عجب أن يحتفل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بعدما سجل ثلاثية أمس، ليحقق فريقه فوزاً صعباً على نورويتش بنتيجة 3-2، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. وكشفت صحيفة «ذا صن»، أن رونالدو، سيحصل على 850 ألف جنيه إسترليني، كمكافأة بعد «الهاتريك»، كما سيحصل على 100 ألف جنيه إسترليني إضافية، مقابل كل هدف يسجله من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن عقد رونالدو، يشتمل على مكافأة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني، مقابل بلوغه 20 هدفاً، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه إسترليني مقابل تسجيل «هاتريك»، وهو ما حققه بالثلاثية المسجلة في شباك نورويتش.

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