تجديد الثقة في أنشيلوتي لمواصلة قيادة ريال مدريد

المصدر: البيان

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جدد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الثقة في الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، حتى الموسم المقبل.

واكدت تقارير عقب خسارة ريال مدريد للكلاسيكو برباعية نظيفة، أن أنشيلوتي قد يرحل عن الميرنجي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التواصل مستمر بين أنشيلوتي وإدارة ريال مدريد من أجل التخطيط للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن بيريز عقد اجتماعًا مع المدرب الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، للتحدث عن صفقات الفريق في الموسم المقبل، وعمليات البيع المحتملة.

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