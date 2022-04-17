ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو

المصدر: البيان

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سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي ليقترب من محمد صلاح قبل ست جولات على نهاية السباق ويشعل سباق هدافي الدوري الإنجليزي.

وارتقى رونالدو إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين .

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول القائمة برصيد 20 هدفا، ويأتي جناح توتنهام، الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، في مركز الوصافة مع 17 هدفا.

ويوم الثلاثاء سيكون شاهدا على صراعهما الفردي حين يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة.



ترتيب هدافي الدوري الانجليزي



محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 13 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا.

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا.

ويلفريد زاها - كريستال بالاس- 11 هدفا.

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف.

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