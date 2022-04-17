احتفالات رونالدو تكلف يونايتد الملايين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا عجب أن يحتفل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بعدما سجل ثلاثية أمس، ليحقق فريقه فوزاً صعباً على نورويتش بنتيجة 3-2، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، إلى أن رونالدو، سيحصل على 850 ألف جنيه إسترليني، كمكافأة بعد "الهاتريك" الذي سجله أمس، كما سيحصل على 100 ألف جنيه إسترليني إضافية، مقابل كل هدف يسجله من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن عقد رونالدو، يشتمل على مكافأة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني مقابل بلوغه 20 هدفًا، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه إسترليني مقابل تسجيل "هاتريك"، وهو ما حققه بالثلاثية المسجلة في شباك نورويتش.

وسيدفع يونايتد أيضًا، مليون جنيه إسترليني لمهاجمه البرتغالي، حال فوزه بجائزة هداف هذا الموسم، ويبدو أن رونالدو يكاد يكون على يقين من تحقيق هذا التكريم، نظرًا لتقدمه بـ12 هدفًا على أقرب منافسيه برونو فرنانديز، وعلاوة على ذلك، سيحصل رونالدو على حوالي 2.75 مليون جنيه إسترليني، من إجمالي المدفوعات إذا تمكن من الوصول إلى 30 هدفًا هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن رونالدو، تلقى بعض الانتقادات في بعض الأحيان منذ عودته إلى يونايتد العام الماضي، إلا أنه يلعب دورًا رئيسيًا، ويتطلع إلى الحفاظ على آمال فريقه في احتلال المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز