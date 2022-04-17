3 انتصارات في افتتاحية الجولة 28 من دوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أقيمت مساء أمس 3 مباريات في افتتاحية الجولة 28 من دوري الهواة انتهت جميعها على وقع الفوز، وتمكن حتا من تحقيق الانتصار على التعاون بثنائية أنطونيو روزا ليرفع الإعصار رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، ويتجمد التعاون عند 19 نقطة.

وحقق مصفوت فوزاً كاسحاً على فريق غلف اف سي بنتيجة 4-1 سجل للفائز عبد الله الغافري ثنائية وهدف لكل من اوزورو وكارلوس البرتو واحرز يتيمة غلف راشد جلال ليصل مصفوت برصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن ويبقى غلف برصيد 24 نقطة، واستعاد الذيد نغمة الانتصارات بعد غياب محققاً الفوز على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1 احرز ثنائية الذيد الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة لاعبه جاكوب شاشينكا وللجزيرة لاعبه هوغو.

وتتجه الأنظار اليوم الأحد نحو ثلاثة ملاعب، حيث تخوض أندية المقدمة الأربع مباريات «تكسير عظام» إذ يحل فريق دبا الفجيرة المتصدر«68 نقطة» ضيفاً على جاره دبا الحصن الذي يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة ويأمل بحرمان النواخذة من الحصول ولو على نقطة التعادل وهي التي تتيح لدبا التتويج بالدرع بعد أن حسم الأسبوع الماضي ورقة الصعود الأولى بالفوز الكاسح على سيتي بنتيجة 5-1 ليكون قريباً جداً من الدرع وستجعل هذه الوضعية مواجهة الحصن والنواخذة الجماهيرية على سطح صفيح ساخن في ظل تمسك الحصن بآمال الصعود وإصرار لاعبي النواخذة على حسم الديربي والاحتفال بالتتويج أمام العربي في المواجهة المقبلة على ملعب النواخذة.

وفي المباراة الثانية سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العربي أمام الحمرية في ديربي «الجارين» ولا مناص بغير الانتصار للعربي الوصيف للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل وكذلك للحفاظ على المركز الثاني خلف النواخذة ويملك العربي 59 نقطة وتنتظره مباريات مهمة تجمعه بالحمرية ودبا ثم الفجيرة في اللقاء الأخير، أما فريق البطائح الثالث «58 نقطة» فسيخوض لقاء ضيفه الرمس «الأحد» بهدف مواصلة مشوار الانتصارات وانتظار هدية سارة من ملعب العربي لكي يستعيد وصافة الترتيب من جديد، ويلاقي البطائح في الجولة المقبلة التعاون ويختتم مبارياته بمواجهة الحمرية، فيما ستكون مباراة سيتي والفجيرة تحصيل وتحسين مراكز بين الفريقين.

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