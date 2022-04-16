محمد صلاح يحصل على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول أمام السيتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل الدولي المصري محمد صلاح على أقل تقييم بين لاعبي فريقه ليفربول خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب البرازيلي فابينيو.

وبلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في قبل النهائي في استاد ويمبلي اليوم السبت.

وقضى ليفربول على آمال سيتي في حصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، وسينتظر الفائز من مباراة الأحد في قبل النهائي بين تشيلسي وكريستال بالاس، لخوض النهائي في 14 مايو.

وقرر بيب جوارديولا مدرب سيتي إراحة مجموعة من الأساسيين منهم الحارس إيدرسون، وظهر الفريق بشكل متواضع أمام التشكيلة الأساسية لفريق المدرب يورغن كلوب والذي تقدم 3-صفر مع الوصول للاستراحة.

وشارك صلاح في المباراة كأساسي من البداية وحتى صافرة النهاية.

وجاءت تقييمات المباراة من شبكة "sofascore" كالاتي:

صلاح حصل على تقييم 6.3 من 10، وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بجانب فابينيو.

فيما حصل ماني على أعلى تقييم بـ8.3.

صلاح سدد تسديدة واحدة على المرمى، واثنتان خارج المرمى وراوغ مرتين صحيحتين من أصل ثلاثة، وأهدر فرصة كبيرة واحدة.

صلاح لمس الكرة 38 مرة، وجاءت نسبة دقة تمريراته بنسبة 71%.

وفاز في (2) من (10) بالمواجهات الأرضية.

وفاز في (1) من (4) بالارتقائيات الهوائية.

ولا يزال ليفربول يملك فرصة لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم، حيث أحرز لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، وبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ويبقى داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز