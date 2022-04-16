دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويعيد فارق الـ 6 نقاط مع بايرن

المصدر: أ ف ب

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سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه 6-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد الأحد إلى 6 نقاط.

واحتاج الفريق "الأصفر والأسود" إلى 14 دقيقة وتحديداً بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأوّل لحسم اللقاء لصالحه، فسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه (24) والبلجيكي أكسيل فيتسيل (26) والسويسري مانويل أكانجي (28) وإيمري تشان (34) والنروجي إرلينغ هالاند (38) الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه (54).

وسجل فولفسبورغ هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو (81).

وتواجه الفريقان للمرة الـ 50 في "بوندسليغا"، حيث تميل الأرقام لصالح دورتموند الفائز 31 مرة مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ "كلاسيكر" المنتظر في المرحلة القادمة، اذ بامكانه في حال فوزه أن يحافظ على الاثارة حتى المراحل الأخيرة خصوصاً اذا ما فشل العملاق البافاري في تخطي خيبة الخروج الأوروبي اثر سقوطه في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الاسباني بمجموع المباراتين 1-2.

أجرى ماركو روزه مدرب دورتموند 5 تبديلات مقارنة مع مباراة الفوز أمام شتوتغارت 2-صفر في المرحلة الماضية، مع عدة غيابات في صفوفه ما أجبره على الدفع بالشاب توم روتيه (17 عاماً) في الدفاع الذي افتتح رصيده برأسية هزت شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز في الدقيقة 24.

قبلها، لاحت لفولسفبورغ فرصة أولى بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية اثر تسديدة من لوكاس نميشا أنقذها الحارس السويسري غريغور كوبيل عن خط مرماه.

سريعاً انهار الضيوف، فأضاف فيتسيل الثاني بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس كاستيلز بعد تمريرة من هالاند (26)، ليسجل أكانجي الثالث (29) وتشان الرابع من تسديدة من 20 متراً أخطأ الحارس في تقديرها (34) وهالاند الخامس الذي تابع بقدمه اليمنى تمريرة ماركو رويس من دون أن يسيطر عليها في الشباك (38).

وهو الهدف الاوّل للدولي النروجي منذ أن سجل في مباراة الفوز على هوفنهايم 3-2 في 22 كانون الثاني/يناير، قبل أن يضيف الثاني الشخصي له والـ 18 هذا في "بوندسليغا" هذا الموسم مع بداية الشوط الثاني إثر لعبة مشتركة مع يوليان برانت في ثاني تمريرة حاسمة للأخير (54).

وقبل صافرة النهاية، سجل باكو هدف فولفسبورغ الوحيد بعد خطأ من البديل الكرواتي مارين بونغراسيتش لتصل الكرة إلى نميشا ويتصدى له الحارس كوبل، ويتابع ريدل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى (81).



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