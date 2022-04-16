التشكيلة الأساسية لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب ملعب "ويمبلي" في لندن، الذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:

وسيلعب الفائز من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي ستجمع غدا الأحد بين تشيلسي وكريستال بالاس.

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