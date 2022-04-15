بعد الخسارة من فرانكفورت.. تشافي يطالب بالتحقيق في فضيحة الجماهير

المصدر: البيان

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تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن هزيمة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي وتوديعه للبطولة.

وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة: "لم نكن نعرف كيف نهاجم بأفضل طريقة، استغلوا الهجمات المرتدة بشكل جيد".

وأضاف: "المباراة بدأت تهرب منا شيئًا فشيئًا بعد هدفهم الثاني الرائع، استحوذنا على الكرة، لكن دون تقديم أي خطورة، وكان لدينا آمال في المنافسة على الدوري الأوروبي".

وأردف: "خروجنا من البطولة لا يعتبر فشلاً، لقد حاولنا، وإذا كان هناك فشل، فسيساعدنا على التعلم، لقد كانوا أفضل منا في كلتا المباراتين، ويجب تهنئة آينتراخت، وهدفنا هذا العام هو التأهل لدوري الأبطال وهذا ما يجب أن نركز عليه الآن في الدوري الإسباني".

وعن مشكلة جماهير برشلونة وغيابهم عن التواجد في كامب نو: "الأجواء لم تساعدنا، ويجب أن يحقق النادي فيما حدث".

وعلق تشافي على إصابة بيدري، قائلاً: "أنا قلق للغاية بشأن إصابة بيدري، الأمر يبدو سيئ للغاية، وعلينا استعادة بعض اللاعبين لمباراة قادش المقبلة".

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