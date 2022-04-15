برشلونة يكشف حقيقة مفاوضاته مع ليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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رد نادي برشلونة، على الأنباء التي ربطته بالتفاوض مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، لضمه إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد.

وقال مدير نادي برشلونة ماتيو أليماني، أن البرسا لم يتوصل لأي اتفاق لضم ليفاندوفسكي.

وصرح أليماني لـ «Movistar»، قائلاً: "ليس لدينا أي اتفاق مع روبرت ليفاندوفسكي، نحترمه بشدة، هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ".

وتابع: "نحن في فترة تكثر فيها التكهنات، هذا أمر منطقي، لكن لا يوجد أي اتفاق مع اللاعب حتى الآن".

يذكر أن برشلونة ودع بطولة الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت من الدور ربع النهائي.

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