بيرنلي يعلن إقالة مدربه التاريخي

المصدر: البيان

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أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إقالة شين ديتش من تدريب الفريق، في ظل تراجع النتائج وصراعه على الهبوط للدرجة الأدنى خلال هذا الموسم.

وبحسب وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، فإن القرار جاء بسبب تراجع النتائج، إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربعة نقاط عن منطقة الأمان، بخلاف فشل الفريق في تحقيق الفوز سوى في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم.

وجاء بيان النادي كالتالي:

"نادي بيرنلي لكرة القدم يؤكد أنه أنهى ارتباطه مع المدير الفني شين ديتش، والمدرب المساعد إيان وان، ومدرب الفريق الأول ستيف ستونز ومدرب حراس المرمى بيلي ميركير".

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد ديتش مع بيرنلي في 2025، قبل أن يعلن النادي الإنجليزي رحيله بشكل رسمي.

وتولى ديتش قيادة بيرنلي أكتوبر عام 2012، وخلال هذه الفترة صعد بالفريق مرتين للدوري الممتاز.

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