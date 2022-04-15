بوغبا يثير أزمة داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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أثار الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة داخل غرف خلع ملابس الشياطين الحمر خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد عرض على بوغبا تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، على أن يحصل على أجر أسبوعي يقترب من 500 ألف جنيه إسترليني إلى جانب مكافآت تصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني، ستجعل منه اللاعب الأعلى أجراً في الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا لم يرد على هذا العرض بعد، بسبب تفكيره في كل العروض المقدمة له سواء من باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفينتوس الإيطالي أو ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن عرض مانشستر يونايتد الضخم أثار حالة من الغضب بين لاعبي مانشستر يونايتد، في ظل رغبة بعض نجوم الفريق في زيادة أجورهم.

وأكدت الصحيفة أن ما زاد من حدة الغضب لدى لاعبي مانشستر، أن بوغبا لم يشارك سوى في 18 مباراة من أصل 31 لقاء في «البريميرليغ» هذا الموسم، أي أنه بعيد عن التشكيل الأساسي، مشيرة إلى أنه في حال موافقة بوغبا على العرض، فسيطالب العديد من نجوم اليونايتد بزيادة أجورهم.

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