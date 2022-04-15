«سيتي» الأغلى.. 3 مليارات يورو القيمة السوقية لرباعي الأبطال

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغت القيمة السوقية لأندية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، «مانشستر سيتي، ليفربول، ريال مدريد، وفياريال» 2.998.3 مليار يورو، أي ما يقارب 3 مليارات يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات الفرق واللاعبين، بينما تصدر كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قائمة أغلى اللاعبين بحسب قيمتهما السوقية، بواقع 100 مليون يورو لكل لاعب.

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الأغلى بين الفرق الأربعة بقيمة سوقية تبلغ 959.3 مليون يورو، بينما يتصدر كل من كيفين دي بروين، وفيل فودين، لاعبي الفريق قائمة الأغلى في النادي بواقع 90 مليون يورو لكل لاعب.

ويأتي ثانياً فريق ليفربول بقيمة 900.5 مليون يورو، ويتصدر لاعبه محمد صلاح قائمة أغلى لاعبي الفريق بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، يليه زميله بالفريق ساديو ماني بـ80 مليون يورو.

وحل ريال مدريد ثالثاً من ناحية القيمة السوقية بـ756.5 مليون يورو، ويتصدر فينيسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبيه بـ100 مليون يورو، وحل ثانياً كل من حارس الفريق تيبو كوارتا، وفيدريكو فالفيردي بقيمة 65 مليون يورو لكل لاعب، وجاء رابعاً فريق فياريال بـ382.5 مليون يورو، ويتصدر لاعباه باتوريس وارناوت دانجومان قائمة أغلى اللاعبين في الفريق، إذ تصل قيمة كل لاعب 50 مليون يورو.

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