رابطة الدوري الفرنسي تحرم باريس سان جيرمان من خدمات نيمار

المصدر: البيان

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وقعت رابطة الدوري الفرنسي، عقوبة تأديبية على البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نيمار نال عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيغيب عن مواجهة آنجيه، المقرر لها 20 أبريل الجاري، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي، ليحرم فريقه من جهوده خلال هذه المباراة.

ويشارك نيمار مع باريس بشكل طبيعي في مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، المقرر إقامتها الأحد المقبل بالجولة 32 من الدوري، حيث أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي أن العقوبة ستنفذ اعتبارا من 19 إبريل الجاري.

ونال نيمار 3 بطاقات صفراء خلال أقل من 10 مباريات بالدوري الفرنسي.

ويقدم نيمار مع باريس أداء فني متراجع، حيث شارك معه في 23 مباراة فقط بكافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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