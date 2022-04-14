بسبب تكاليف الصفقة.. برشلونة يتراجع عن فكرة التعاقد مع محمد صلاح

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إسبانية، أن تكاليف صفقة انضمام المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف برشلونة، دفعت مسؤولو النادي الإسباني للتخلي عن فكرة التعاقد مع اللاعب.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة انسحب بشكل نهائي من صفقة التعاقد مع صلاح، بسبب الطلبات المالية للاعب حيث طلب توقيع عقد مدته خمسة مواسم، على أن يكون راتبه في الموسم الواحد 17 مليون يورو، فضلاً عن المبلغ الذي سيدفعه البرسا لليفربول مقابل التخلي عن خدمات صلاح، والذي لن يقل عن 70 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد تراجع برشلونة عن ضم محمد صلاح، سيكون تركيز النادي الإسباني على التعاقد مع النجم النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم دورتموند، وكذلك البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

وفي نفس الشأن كشفت قناة "Digi Sport" الرومانية نقلاً عن تقارير إنجليزية، تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول، في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن مع الريدز، حيث أكدت أن ليفربول وافق على كافة شروط اللاعب المصري لتجديد تعاقده.

وكشفت القناة عن تفاصيل الاتفاق بين ليفربول وصلاح، حيث تضمن حصوله على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بإجمالي 23 مليون يورو سنوياً.

وشارك صلاح في تأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بنفيكا البرتغالي، ليضرب الريدز موعداً مع فياريال الإسباني الذي حقق مفاجأة غير متوقعة وأطاح ببايرن ميونخ من البطولة القارية.

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