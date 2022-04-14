ريال مدريد يحقق أرباحاً خرافية بدوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إسبانية، أن فريق ريال مدريد حقق أرباحاً مالية ضخمة، جراء مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إجمالي أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلغ 62.7 مليون يورو حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد جمع 13.5 مليون يورو بعد فوزه بخمس مباريات في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بواقع 2.7 مليون يورو عن كل مباراة، بخلاف حصوله على مبلغ 9.5 مليون يورو بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد حقق 15.6 مليون يورو مقابل تواجده بدور المجموعات، ثم 10.6 مليون يورو مقابل الوصول لدور الثمانية، ثم 12.5 مليون يورو مقابل التأهل للدور نصف النهائي، ليبلغ إجمالي مكاسب ريال مدريد في البطولة 62.7 مليون يورو حتى الآن.

وفي نهاية تقريرها أكدت الصحيفة الإسبانية أن تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية، سيؤدي إلى حصول الميرنغي على 15 مليون يورو، و4 ملايين يورو أخرى حال تتويجه باللقب.

يذكر أن ريال مدريد تمكن من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على تشيلسي 4/5 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وتنتظره مواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة القارية.

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