ليفربول يكسر سقف الرواتب ويغري صلاح براتب خيالي

المصدر: وكالات

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قرر نادي ليفربول الإنجليزي الوقوف في منطقة محايدة، من أجل إرضاء جميع الأطراف في طريق تجديد عقد محمد صلاح لمواسم جديدة رفقة الريدز، والذي ينتهي بنهاية موسم 2023، إذ يتمسك الريدز بالإبقاء على خدمات الفرعون المصري لأطول فترة ممكنة، باعتباره أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي.

وبحسب موقع «Football Insider»، فإن إدارة ليفربول وافقت على كسر سقف الرواتب، في سبيل الحفاظ على خدمات محمد صلاح، لكنها أيضاً في الوقت ذاته، لن تقدم المقابل المادي المرتفع الذي يطالب به الفرعون في الوقت الحالي، والذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بل قررت تقريب وجهات النظر والوصول إلى نقطة اتفاق تقضي بمنحه مبلغ مالي قيمته 400 ألف جنيه إسترليني.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة في طريق إقناع محمد صلاح بالبقاء رفقة الريدز، وغض الطرف عن فكرة الانتقال إلى أي من الأندية التي وضعته ضمن أهدافها وعلى رأسهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ولكن رغبة الفرعون في البقاء داخل قلعة أنفيلد تسهل مهمة إقناعه بالبقاء حتى نهاية مسيرته الكروية.

محمد صلاح يحتل المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفاً، لكنه يعاني من صيام تهديفي لاحقه على مدار المباريات الأخيرة، كما نجح في قيادة الريدز للوجود في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأتي فريقه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي.

وعلق صلاح على علاقته بجماهير الريدز، متحدثا عن حلمه في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، مع فريقه في الموسم الجاري، قائلا: «علاقتي رائعة بالنادي وجماهيره ليفربول، ودائما يقدمون لي الدعم منذ أن أتيت إلى هنا، ويرون أنني أقدم كل ما لديّ من أجل الفريق».

عن تقدير الجماهير له، أوضح محمد صلاح، في حواره عبر «قناة بي إن سبورتس»: «سعدت جدا عندما رأيتهم، إحساس رائع عندما تحس بتقدير الجماهير لك، وأنك قدمت شيئا في تاريخ النادي»، مؤكدا: «دائما أتمنى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، سبق لي أن جربت التتويج به، وعشت أحاسيس رائعة أثناء الاحتفالات بعد النهائي».

وتابع قائد منتخب مصر: «جمهور ليفربول يريد دائما الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكن إذا كان يجب عليّ أن اختار بين البطولتين، سأختار دوري أبطال أوروبا».

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