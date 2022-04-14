جدل على تويتر حول تمريرة مودريتش.. صلاح يبدع مثلها كل يوم (فيديو)

المصدر: البيان

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تغنى عشاق ريال مدريد بالتمريرة "الساحرة" لنجم فريقهم، الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش في لقاء تشيلسي الأربعاء الماضي، ووصفوها بأنها "ماركة لوكا".

فعندما كان الريال متأخرا أمام تشيلسي بثلاثية دون رد ويصارع من أجل العودة في النتيجة من خلال تسجيل الهدف الأول، استلم مودريتش الكرة في الجهة اليسرى لريال مدريد، ليتقدم بضع خطوات نحو منطقة جزاء تشيلسي، قبل أن يهيىء الكرة على طبق من ذهب، بتمريرة "ساحرة" بخارج القدم، استقرت على إثرها الكرة أمام الجناح البرازيلي رودريغو، الذي استقبلها بلمسة واحدة ليرسلها لشباك تشيلسي.

وقام بعض الرواد على مواقع التواصل، بنشر لقطات للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وهو يقدم تمريرات عديدة لزملائه في ليفربول بنفس الطريقة التي مرر بها مودريتش لزميله رودريغو في لقاء تشيلسي.

وعلق أحد المغردين على لقطات صلاح، قائلا "ما فعله مودريتش اليوم ، يفعله صلاح كل يوم".

وكتب مغرد آخر: "حقيقة لا يمكن إخفاؤها هي ماركة مسجله باسم محمد صلاح" في إشارة إلى تمرير الكرة بخارج القدم.

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