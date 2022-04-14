3 مليارات يورو.. القيمة السوقية لأندية المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

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أسدل الستار مساء أمس عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، باكتمال قائمة المربع الذهبي "مانشستر سيتي، وليفربول الانجليزيين، وريال مدريد، وفياريال الأسبانيين.

وبلغت القيمة السوقية لأندية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 2.998.3 مليار يورو، أي ما يقارب 3 مليارات يورو، وذلك بحسب موقع "ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين"، بينما تصدر كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قائمة أغلى اللاعبين بحسب قيمتهما السوقية، بواقع 100 مليون يورو لكل لاعب.

وفي التقرير التالي ترصد " وكالة أنباء الإمارات" / وام/ القيمة السوقية لفرق المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا، وكذلك قائمة أغلى لاعبي الفرق الأربعة وأهدافهم خلال النسخة الحالية من البطولة.

يتصدر فريق مانشستر سيتي بقيمة سوقية تبلغ 959.3 مليون يورو، بينما يتصدر كل من كيفين دي بروين، وفيل فودين لاعبا الفريق قائمة الأغلى في النادي بواقع 90 مليون يورو لكل لاعب.

وشارك كيفين دي بروين مع الفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا في 8 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا بينما شارك فيل فودين مع الفريق في 9 مباريات وسجل هدفين.

ويأتي ثانيا من ناحية القيمة السوقية فريق ليفربول حيث تبلغ قيمته السوقية 900.5 مليون يورو، ويتصدر لاعبه محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، ولعب صلاح مع فريقه هذا الموسم بدوري الأبطال 10 مباريات سجل خلالها 8 أهداف، ويليه من ناحية القيمة السوقية زميله بالفريق ساديو ماني حيث تبلغ قيمته 80 مليون يورو، وقد شارك مع الفريق هذا الموسم بدوري الأبطال في 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

ويحل فريق ريال مدريد الاسباني ثالثا من ناحية القيمة السوقية لأندية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تبلغ قيمته 756.5 مليون يورو، ويتصدر لاعبه فينيسيوس جونيور قائمة أغلى اللاعبين بـ 100 مليون يورو، وشارك جونيور مع فريقه في 10 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم سجل خلالها هدفين، وحل ثانيا كل من حارس الفريق تيبو كوارتا، وفيدريكو فالفيردي بقيمة سوقية تبلغ 65 مليون يورو لكل لاعب.

وشارك اللاعب فيدريكو فالفيردي في 8 مباريات مع الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم، دون أن يسجل أي أهداف، بينما شارك الحارس كوارتا في 10 مباريات تصدى خلالها لـ 10 تسديدات وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

وجاء رابعا فريق فيا ريال الاسباني بقيمة بلغت 382.5 مليون يورو، ويتصدر لاعباه باتوريس وارناوت دانجومان قائمة أغلى اللاعبين في الفريق، حيث تصل قيمة كل لاعب 50 مليون يورو، وقد شارك باتوريس مع الفريق في 10 مباريات دون أن يسجل أهدافا، بينما شارك ارناوت دانجومان في 10 مباريات واستطاع أن يسجل 6 أهداف.

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