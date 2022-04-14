23 هدفاً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

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اكتملت أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بتأهل أربعة فرق هي مانشستر سيتي، وليفربول، وريال مدريد، وفياريال، يمثلون اثنين من أقوى الدوريات الأوروبية وهما الانجليزي والإسباني.

ووصولاً إلى هذه المرحلة من البطولة القارية الأقوى للأندية حفلت مباريات الدور ربع النهائي بالعديد من المشاهد والأرقام التي تستحق الوقوف عندها، كان أبرزها خروج تشيلسي الإنجليزي حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة أمام ريال مدريد، رغم العودة القوية التي حققها الفريق الإنجليزي في مباراة الإياب ونجاحه في تعويض خسارته على أرضه ذهابا 1-3 ، والفوز خارج أرضه بنفس النتيجة خلال الوقت الأصلي، لكن الوقت الإضافي الذي أحتكم إليه الفريقان نتيجة التعادل في نتيجة اللقاءين حسم المواجهة لمصلحة ريال مدريد بفضل هدف تقليص الفارق الذي أحرزه كريم بنزيما والذي منحه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي سعياً لمطاردة اللقب الـ14 في تاريخه.

كما خرج بايرن ميونيخ الألماني، صاحب الستة ألقاب، أمام فريق فياريال الذي حقق إنجازا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما، بعدما حقق الفوز على ملعبه ذهاباً بهدف دون رد، وتعادل في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب إليانز أرينا 1-1، ليخطف بطاقة التأهل من الفريق الألماني.

ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية في تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز عليه ذهابا في ملعب "الاتحاد" بهدف دون رد، والتعادل سلبياً في مباراة الإياب "واندا ميتروبوليتانو" ليواصل مسيرته نحو تحقيق لقبه القاري تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا الذي حقق رقماً قياسياً بتأهله كمدرب إلى نصف النهائي 9 مرات في تاريخه، بمعدل 4 مرات مع برشلونة، وثلاثة مع بايرن ميونخ، بالإضافة إلى مرتين مع مانشستر سيتي حالياً.

وشهدت المباريات الثمان التي أقيمت في الدور ربع النهائي تسجيل 23 هدفاً بمتوسط 2.87 هدف في المباراة الواحدة، وتعد مباراة الإياب بين ليفربول وبنفيكا هي الأكثر تهديفاً في المباريات الثمانية حيث سجلت فيها 6 أهداف، علماً بأن مباراة الذهاب شهدت تسجيل 4 أهداف، لتكون مواجهتاالفريقين في هذا الدور الأكثر تسجيلا 10 أهداف بين كل المواجهات.

في حين أن مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، تعد الأقل تهديفاً في كل المواجهات، حيث لم يسجل خلال 180 دقيقة سوى هدف وحيد، قاد السيتي إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، وليفربول مع فياريال في اليوم التالي 28 أبريل ضمن الدور نفسه، على أن تقام مباراتا الإياب يومي 4 و5 مايو المقبل.

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