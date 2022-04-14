قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى

المصدر: البيان

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يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وجناح برشلونة عثمان ديمبلي قائمة لاعبي الدوريات الخمس الكبرى الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة خلال عام 2022، بحساب المباريات في جميع المسابقات.

واستعرض موقع "ترانسفير ماركت"، قائمة اللاعبين الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة خلال عام 2022، وفقاً لليوم السابع، والتى جاءت كتالي:

ليونيل ميسي



لعب ميسي 12 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال عام 2022 منهم 9 مباريات في الدوري الفرنسي، مواجهتان في دوري الأبطال ولقاء في كأس فرنسا.

صنع النجم الأرجنتيني 9 أهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال عام 2022.

عثمان ديمبلي



لعب ديمبلي 16 مباراة مع برشلونة خلال عام 2022 منهم 9 مباريات في الليجا، 5 مباريات في الدوري الأوروبي، لقاء في كأس إسبانيا ومباراة في السوبر الإسباني.

وصنع النجم الفرنسي 9 أهداف مع برشلونة في الليجا خلال عام 2022.

كريستوفر نكونكو



لعب نكونكو 17 مباراة مع لايبزيج خلال عام 2022 منهم 12 مباراة في البوندسليجا، 3 مباريات في الدوري الأوروبي ومواجهتان في كأس ألمانيا.

وصنع اللاعب الفرنسي 7 أهداف في البوندسليجا وهدف في كأس ألمانيا خلال عام 2022.

أندي روبيرتسون



لعب روبيرتسون 18 مباراة مع ليفربول خلال عام 2022 منهم 10 مباريات في البريميرليج، 3 مباريات في كأس الرابطة، 3 مباريات في دوري الأبطال ومواجهتان في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصنع اللاعب الإسكتلندي 5 أهداف في البريميرليج، هدفين في دوري الأبطال وهدفاً في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال عام 2022.

ماسون ماونت



لعب ماونت 19 مباراة مع تشيلسي خلال عام 2022 منهم 9 مباريات في البريميرليج، 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، 3 مواجهات في كأس رابطة المحترفين، مواجهتان في كأس العالم للأندية ومباراتان في دوري أبطال أوروبا.

صنع اللاعب الإنجليزي 3 أهداف في البريميرليج، 3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، هدف في كأس الرابطة وهدف في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2022.

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