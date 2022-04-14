وفاة لاعب وسط ريال مدريد سابقاً بحادث سير

المصدر: أ ف ب

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توفي لاعب الوسط الدولي الكولومبي السابق فريدي رينكون الأربعاء في مدينة كالي (جنوب غرب كولومبيا) بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين حسب ما أعلن أطباؤه.

وتم نقل قائد المنتخب الكولومبي ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني ونابولي الايطالي سابقا البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى الاثنين في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة.

وقالت عيادة إيماباناكو في كالي حيث كان يعالج في بيان "رغم كل الجهود التي بذلها فريقنا الطبي، توفي المريض فريدي أوزيبيو رينكون فالنسيا هذا اليوم".

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