مانشستر سيتي يتخطى أتلتيكو ويواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وذلك بتعادله مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بدون أهداف، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان مانشستر سيتي الذي يدربه الإسباني جوزيب غوارديولا، وصل إلى النهائي الموسم الماضي، وخسر أمام خصمه المحلي تشيلسي.

وضرب سيتي موعداً في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته 26 أو 27 من شهر أبريل الحالي، مع قطب العاصمة الإسبانية الآخر ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، والذي جرد تشيلسي من اللقب رغم الخسارة أمامه إياباً 2/3 بعد التمديد للأشواط الإضافية، وذلك لفوزه ذهاباً في لندن 1/3.

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