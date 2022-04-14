ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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تعادل فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه بنفيكا بنتيجة 3/3، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعداً مع فياريال في الدور قبل النهائي.

وتأهل ليفربول بعد فوزه على بنفيكا 4/6 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، رغم إجراء الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول بعد 21 دقيقة من البداية، قبل أن يدرك جونكالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32.

وأحرز روبرتو فيرمينو هدفين متتاليين في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 1/3 لأصحاب الأرض.

وقلص الأوكراني رومان يارمتشوك الفارق لبنفيكا في الدقيقة 73، ثم تعادل داروين نونيز للضيوف قبل النهاية بثماني دقائق.

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