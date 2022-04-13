ثنائي الكرة الإنجليزية يختار صلاح ضمن أفضل 10 أفارقة في تاريخ "البريميرليغ"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ضمن اختيارات آلان شيرار وميكا ريتشاردز، في قائمة أفضل 10 لاعبين من قارة إفريقيا، لعبوا بالدوري الإنجليزي على مر التاريخ.

وبحسب شبكة "بي بي سي"وضع نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرار، محمد صلاح بالمركز الثاني ضمن اختياراته.

واختار مدافع مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز، صلاح في المركز الأول ثم جاء بعده النجم الإيفواري ديديه دروجبا، ومواطنه النجم يايا توريه، والنجم السنغالي ساديو ماني، وأخيراً النجم الجزائري رياض محرز.

ويعتبر صلاح هو أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافاً في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما كسر الرقم القياسي للإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق.

ويقدم محمد صلاح مستوى مميزاً خلال هذا الموسم مع ليفربول، إذ سجل 20 هدفاً وصنع 11 هدفاً، خلال 28 لقاء خاضه بالدوري حتى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز