الكبير أوي.. حساب ريال مدريد يتغزل في مودريتش

المصدر: البيان

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تتواصل احتفالات فريق ريال مدريد الإسباني منذ نجاحه في إقصاء تشيلسي الإنجليزي، والصعود على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في لقاء الذهاب بإنجلترا 1/3 وخسر في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو 2/3، ليصعد إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين.

وتغنى الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الناطق باللغة العربية، بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة تشيلسي الأخيرة.

وغرّد حساب ريال مدريد، بنشر مقطع فيديو لدخول مودريتش إلى غرفة الملابس بعد المباراة، وعلق عليه: "الكبير أوي".

ونجح لوكا مودريتش في صناعة الهدف الأول لريال مدريد، الذي جاء عن طريق روديجو جوس.

يذكر أن ريال مدريد ينتظر الفريق الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال شهر أبريل الجاري.

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