سيتي وليفربول في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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بعد أربعة أيام على تعادلهما في الدوري 2-2 وقبل أربعة أيام من تجدد المنازلة بينهما في نصف نهائي الكأس، يدخل مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان في مهمة قارية شاقة، حين يتواجه الأول مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ويستضيف الثاني بنفيكا البرتغالي اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبانتظار أن يتجدد الموعد بينهما السبت على ملعب «ويمبلي» في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، سيكون تركيز سيتي وليفربول منصباً على حجز بطاقتيهما إلى نصف نهائي دوري الأبطال حيث سيكون «الحمر» أمام مهمة أسهل بكثير من رجال غوارديولا بعد فوزهم ذهاباً خارج ملعبهم على بنفيكا 1-3، فيما اكتفى بطل الدوري الممتاز بفوز 1 -صفر على أتلتيكو في «ستاد الاتحاد».

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