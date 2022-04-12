توقف مباراة في «البوندسليغا» لإفطار موسى

المصدر: دبي- علي شدهان

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بعيداً عن حساسية النتيجة، ومستوى التنافس، في مباراة ماينز وأوغسبورغ ضمن الدوري الألماني، أوقف حكم المباراة دوران كرة القدم للحظات داخل المستطيل الأخضر، حتى يفطر موسى نياكاتي، لاعب ماينز، ولو على قطرات من الماء شربها على مقربة من زميله حارس المرمى، قبل أن ينطلق موسى عائداً إلى الميدان، ملقياً التحية والسلام على حكم المباراة، في مشهد لخص صوراً جميلة مشرقة في عالم «الساحرة المستديرة».

جديد الحكاية

ورغم أن مشهد توقف كرة القدم للحظات في «البوندسليغا» حتى يفطر موسى، ليس هو الوحيد أو النادر الحدوث في ملاعب كرة القدم الأوروبية تحديداً، إلا أن الجديد يتمثل في تكرار الحالات، وترسيخ المشهد في أذهان جماهير الفرق الأوروبية!

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