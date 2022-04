صحيفة إنجليزية تكشف رد فعل غوارديولا بعد تمريرة صلاح لماني

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، كشفت عن استياء الإسباني بيب yوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، وذلك بعد تلقي فريقه الهدف الثاني من النجم السنغالي ساديو ماني، بعد تمريرة ساحرة من النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

ونشرت الصحيفة صورة لغوارديولا وهو يتحسر على وقوع فريقه في فخ التعادل مع ليفربول، بعد الهدف الثاني لساديو ماني بتمريرة محمد صلاح.

وعلقت الصحيفة على صورة غوارديولا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رد فعل بيب جوارديولا على تمريرة محمد صلاح يفسر كل شيء»، مُشيرة إلى سحر التمريرة.

Pep's Guardiola reaction to Mo Salah's pass says it all 😂 pic.twitter.com/Jyy0ehuj3h