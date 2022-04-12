جماهير مانشستر سيتي تستفز محمد صلاح (صور)

المصدر: البيان

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أبرزت بعض الصحف الإنجليزية، لقطات تكشف تعمد جماهير نادي مانشستر سيتي استفزاز النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي.

ونجح ليفربول في خطف نقطة التعادل من نظيره مانشستر سيتي خلال مباراة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ونشرت الصحف الإنجليزية بعض الصور لمشجعي مانشستر سيتي الذين استخدموها في المباراة بهدف استفزاز محمد صلاح، حيث رفع أحدهم لافتة مكتوب عليها: "محمد صلاح، هل يمكنك الحصول على قميص فيل فودين لأجلي من فضلك؟".

وفي لقطة أخرى رفع أحد الصغار من مشجعي مانشستر لافتة، مكتوب عليها: "محمد صلاح من فضلك ساعدني في الحصول على قميص رياض محرز وكيفين دي بروين".

ويقدم محمد صلاح مستوى فني مميز مع ليفربول، حيث يتصدر الدولي المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 20 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبر.

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