متى يعتزل كرة القدم وهل يترك باريس؟ سيرجيو راموس يجيب

المصدر: البيان

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كشف الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان، موعد اعتزاله كرة القدم وموقفه من الرحيل عن صفوف العملاق الفرنسي.

وقال راموس في تصريحات لـ "أمازون برايم" أنه يرغب في مواصلة اللعب لمدة أربع أو خمس سنوات، ثم تجربة شيء آخر.

وتابع: "مازال هناك موسمين في عقدي مع باريس، سنحاول تمديدهما إلى ثلاثة مواسم، وربما عام زيادة آخر، وبعد ذلك سنرى".

وأتم راموس تصريحاته، قائلاً: "طالما أن الجسد في مستوى جيد، أعتقد أنه يمكنني الحفاظ على تركيز رأسي جيداً".

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان عام 2021 في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

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