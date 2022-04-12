تشافي يكشف فرص تتويج برشلونة بلقب "الليغا"

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أعرب مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بفوز فريقه على ليفانتي قي الجولة لـ31 من الدوري الإسباني، كما تحدث عن فرص الفريق الكتالوني في الفوز بلقب "الليغا".

وحقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة 3-2 خلال مواجهة ليفانتي، وسجل ثلاثية "البارسا"، أوباميانغ، وبيدري، ولوك دي يونغ، في الدقائق 59، و63، و"90+2"، بينما سجل لليفانتي، موراليس وميليرو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 52، و82، علما بأن روجر مارتي، أهدر ضربة جزاء ثالثة لليفانتي.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حين تمكنا من اللعب في منطقة الخصم كنا أفضل، وسعيد جدا بتير شتيغن (حارس برشلونة) والمجموعة، فهم محترفون ويعملون بجد، وأعتقد أن الإرهاق كان واضحا بعد مباراة الخميس" ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

وأضاف: "راض جدا عن لوك دي يونغ، ولديه عقلية هائلة، ولن أقول إنه مجرد لاعب بديل، وهو يعرف ما يتوجب عليه فعله في الدقائق الأخيرة، ويجب أن نستمتع بما فعلناه".

وتابع: "3 ركلات جزاء ضدنا؟ لا أعرف، الركلة الثانية كانت بسبب لمسة يد، والفوز رغم احتساب 3 ركلات جزاء ضدنا يعني أننا مستعدون للمنافسة ولدينا عقلية الفوز، وكانت مباراة صعبة".

وعن فرص برشلونة في الفوز بلقب "الليغا" هذا الموسم، أوضح تشافي: "الفوز بالليغا صعب للغاية لأن ريال مدريد لا يهدر النقاط، وإذا خسروا نقطة في الأسبوعين المقبلين.. ربما".

ويبتعد برشلونة صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني عن ريال مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة، علما بأن "البارسا" يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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