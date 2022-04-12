هدف من عالم آخر بقدم حارس مرمى إيطالي.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجّل حارس مرمى هدفا خرافيا من بعد حوالي 80 مترا، في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

وفاز فريق مودينا بنتيجة (2-1) على الضيف نادي إيموليزي، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وعن الفوج الثاني تحديدا.

واحتضن ملعب “ألبيرتو براليا” التابع لِنادي مودينا أطوار هذه المباراة، وهو منشأة كروية طول مستطيلها الأخضر 110 أمتار.

وسدّد حارس فريق مودينا ريكاردو غانيو كرة من مسافة 80 مترا، تقريبا، قبل أن تستقرّ في شباك جان ماريا روسي حارس نادي إيموليزي.

وسجّل حارس مودينا هدفه في الوقت بدل الضّائع (90+1)، مانحا فريقه فوزا ثمينا بهدفين لهدف.

ويتصدّر فريق مودينا لائحة الترتيب بعد هذا الانتصار، برصيد 84 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد ريجانا بفارق 4 نقاط، بينما يشغل نادي إيموليزي المرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِمجموع 31 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز