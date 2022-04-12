كوزمين: تغيير طريقة اللعب ساعدنا على قلب النتيجة

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين اولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، ان تغيير طريقة اللعب والتكتيك كان سبباً في قلب تأخر فريقه أمام استقلال توشنبه الطاجيكي، لفوز غالٍ في الشوط الثاني.

وقال تفصيلاً: المباراة كانت صعبة كما توقعناها حدث خطأ نتج عنه الهدف الاول تقدم الفريق الطاجيكي، بين الشوطين حرصنا على توضيح التكتيك المناسب لمعالجة ما حدث وبالفعل غيرنا من طريقة اللعب ونجحنا في تسجيل هدفين على التوالي.

وأضاف: المهم كان المحافظة على الفوز والحصول على 3 نقاط لتقوية حظوظنا في التأهل خاصة وان الفريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

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