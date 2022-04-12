الشارقة يحقق فوزاً غالياً في دوري أبطال آسيا

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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حقق الشارقة فوزاً غالياً على استقلال توشنبه الطاجيكي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي والريان القطري، ونجح الشارقة في قلب تأخره في الشوط الأول لفوز غالٍ بداية الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بإستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ورغم سيطرة الشارقة على مجريات الشوط الأول، إلا أن الاستقلال خرج متقدماً بهدف من مانوتشيهر جليلوف في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة انتهت إلى عكسية داخل الصندوق، وكاد الاستقلال أن يضيف هدفاً ثانياً بعد دقائق معدودة من خطأ فادح للحارس عادل الحوسني ولكن يقظة المدافع سالم سلطان حالت دون تخطي الكرة لخط المرمى.

وفي المقابل أهدر الشارقة عدة فرص في الشوط الأول كانت كفيلة على الأقل بتعديل النتيجة وأبرزها لـ عبد الله كاظم في مواجهة المرمى ونجح الحارس الطاجيكي في منع الكرة على مرتين من الوصول للمرمى وتسديدة فوق المرمى من شوكوروف، إضافة لفرصتين وجدهما بن مالانغو وكايو لوكاس، لينتهي الشوط الأول بتقدم استقلال توشنبه بهدف.

جاء الشارقة للشوط الثاني بتركيز أفضل ونجح في محاصرة الفريق الطاجيكي في منطقته وأثمر الضغط الشرقاوي عن هدف التعديل بمهارة فريدة رائعة في الدقيقة 54 عن طريق كايو لوكاس الذي باغت الحارس والدفاع بتسديدة صاروخية من خارج الصندوق.

وعاد كايو بعد 3 دقائق ليصنع فرصة ذهبية لمواطنه البرازيلي رينارد داخل الصندوق، حولها الأخير بذكاء في أقصى الزاوية اليمنى هدف التقدم للشارقة، وحاول الفريق الطاجيكي بعد هذا الهدف تعديل النتيجة وتكثيف الناحية الهجومية ولكن دفاع الشارقة بقيادة شاهين عبد الرحمن نجح في التصدي لمعظم الهجمات، وواجه الشارقة موقفاً صعباً قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بخروج مدافعه خالد الظنحاني من الملعب بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني ونجح الشارقة في المحفظة على تقدمه رغم النقص العددي حتى نهاية المباراة.

وكان الهلال السعودي حقق فوزاً عريضاً في المباراة الأولى لنفس المجموعة على الريان القطري بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة الأولى إلى 6 نقاط فيما بقي الريان في 3 نقاط في المركز الثالث خلف الشارقة المتفوق بالأهداف ولديه 3 نقاط أيضاً ثم استقلال توشنبه رابعاً بدون رصيد.

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