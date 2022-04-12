على طريقة إيتو.. دروغبا يترشح لرئاسة الاتحاد الإيفواري

المصدر: البيان

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تقدم الإيفواري ديديه دروغبا نجم فريق تشيلسي السابق، بأوراق ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

ووفقاً لموقع «Le Kpakpato Sportif» الإيفواري فإن قرار دروغبا تأخّر، خاصة أنه رفض دخول الانتخابات قبل عامين، بسبب بعض البنود في لائحة الاتحاد الإيفواري التي كان يرفضها.

وأكد الموقع أن انتخابات الاتحاد الإيفواري ستقام 23 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن باب الترشح أغلق خلال الساعات الماضية.

وينافس دروغبا كل من كونان كواكو لوران، وياتي إليلي، وأكا أرنو، وكذلك الثنائي ياسين إدريس ديالو، وسوري دياباتي، وكلاهما تولى من قبل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشدد الموقع الإيفواري على أن دروغبا لديه دعم جماهيري كبير لتولي منصب رئيس اتحاد كرة القدم بكوت ديفوار.

ويأمل دروغبا في تولي منصب رئيس الاتحاد الإيفواري خلال هذه الدورة، حتى يتمكن من الإشراف على مهمة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها بلاده، وذلك على خطى صامويل إيتو الذي تولى رئاسة الاتحاد الكاميروني خلال الفترة الماضية، وكان مسؤولاً عن تنظيم بلاده للبطولة الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في فبراير الماضي.

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