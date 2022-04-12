مباراتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

المصدر: (لندن - أ ف ب )

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يدرك تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب صعوبة مهمته اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لتعويض خسارته الكبيرة على أرضه ذهاباً 1-3 أمام ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة، فيما يحتاج بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لصدمة معنوية من أجل قلب خسارته بهدف أمام فياريال الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي. ويمكن لتشيلسي الاستفادة من إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج أرضه، ما قد يمنحه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بحال فوزه 2-صفر على الفريق الأبيض في عقر داره.

واستعد الملكي، بفوز على خيتافي أبقى فيه الفارق 12 نقطة مع برشلونة الذي لعب مباراة أقل.

وفي اللقاء الآخر، يقف بايرن ميونيخ، بطل أوروبا ست مرات، في موقف حرج أمام ضيفه فياريال الذي هزمه ذهاباً بهدف الجناح الهولندي أرنو دانجوما.

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